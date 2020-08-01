شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يشكو من انقطاع الخدمات بقرية "الشط" و"أمانة نجران" تتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): اشتكى مواطن من أهالي قرية الشط التابعة لمركز هدادة بشمال منطقة نجران من انقطاع الخدمات بقريته. اشتكى مواطن من أهالي قرية الشط التابعة لمركز هدادة بشمال منطقة نجران من انقطاع الخدمات بقريته. وأوضح المواطن أن السيول عرقلت السير بالمنفذ الوحيد للقرية، وأدت إلى انقطاع الخدمات الكهربائية والخدمات الأخرى المتعلقة بالدفاع المدني والإسعاف، مناشداً أمانة المنطقة بالتدخل وحل الوضع. ومن جهتها، تفاعلت أمانة منطقة نجران مع شكوى المواطن، وأكدت أنه تم إحالة الملاحظة لبلدية بدر الجنوب للافادة، واتخاذ اللازم حيالها.

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