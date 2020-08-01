شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تنصح بتبريد اللحوم لمدة 6 ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن يتم تبريد اللحوم أولاً في الثلاجة قبل تخزينها في الفريزر.

وذكرت أنه في حال الرغبة في تخزين اللحوم المجمدة يفضل تبريدها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل نقلها إلى الفريزر.

وأضافت، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن ذلك يساهم في المحافظة على جودة اللحم وطراوته.