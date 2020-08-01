شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»: 67 جرامًا من المكسرات يوميًا يخفض الكولسترول الضار «LDL» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، أن 67 جرامًا من المكسرات يوميًا يخفض الكولسترول الضار «LDL».

وقال خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏حقيقه علمية: 67 جرامًا من المكسرات يوميا يخفض الكلسترول الضار (LDL) ب 0.26 مليمول/لتر" .

وأضاف "النمر" : " ملاحظات: بدون تحديد نوع "معين" من المكسرات. ينصح بكميّة قليلة مثلاً ملء كف اليد يومياً وليس الإكثار منها"؛ فيما قال أن: " 1جرام من التمر ينتج سعرات حراريه تعادل 5 أضعاف السعرات الناتجه من 1 جم مانجو أو كمثرى".