شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1890 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 237548 حالة تعافي، فيما سجلت 21 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2887 حالة وفاة.