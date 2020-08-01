الأمير فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولة مع وزيرة خارجية بلغاريا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس مجلس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا إيكاتيرينا زاخاريفا.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون إزاء الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
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