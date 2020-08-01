شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. إغلاق 20 منشأة مخالفة في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

نفذت بلدية محافظة القطيف، خلال أسبوع، ١٢٦ جولة رقابية تم خلالها زيارة ٧٩٩ منشأة، و مصادرة ٢٥٦ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.

وكشفت بلدية القطيف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن إغلاق ٢٠ منشآة مخالفة للإشتراطات النظامية أو الصحية.

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