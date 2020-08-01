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شهدت الأردن جريمة قتل مروعة، ضحيتها ثلاث شقيقات قُتلن بأعيرة نارية، على يد شقيقهن.
وتلقت الشرطة بلاغًا حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما.
وأدى إطلاق النار إلى إصابة شقيقاته الثلاث، ونقلهن إلى المستشفى حيث فارقن الحياة، فيما تم فتح تحقيق في الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يقتل شقيقاته الثلاث رميا بالرصاص في أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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