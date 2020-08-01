ترامب يقول إنه سيحظر تطبيق “تيك توك” بسبب “التجسس”

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس (الجمعة)، في تصريحات صحفية على متن الطائرة الرئاسية، أنه سيحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، بسبب إمكانية حصول عمليات تجسس صينية عبر التطبيق.
وقال ترامب إنه سيتخذ إجراءات اعتبارًا من السبت، عبر استخدام صلاحيته لحالات الطوارئ الاقتصادية أو عبر أمر تنفيذي.
وكانت لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة، وهي الجهة المختصة بالنظر في العقود التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي، قد أجرت مراجعة للتطبيق، بعدما عبر مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة في عمليات التجسس.
في السياق نفسه، رفضت إدارة “تيك توك” الإدلاء بأي تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، وأشارت فقط إلى ثقتها في النجاح على المدى الطويل.
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