التفاصيل الكاملة لخريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مدن المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، خريطة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 102 حالة، وتتبعها مكة المكرمة بتسجيل 89 حالة، وحلّت بعدها الدمام بـ72 حالة.

كما تم تسجيل 61 حالة في الهفوف و55 في المدينة المنورة و52 في خميس مشيط و51 في حائل و41 في نجران و38 في بريدة و32 في جازان و31 في جدة و29 في كل من الطائف والبكيرية و26 في الرس و25 في كل من بارق وعنيزة وعيون الجواء ورجال ألمع.

فيما تم تسجيل 24 في كل من المجاردة ووادي الدواسر و23 في كل من أبها وينبع و21 في الحرجة و19 في المذنب و18 في كل من تثليث والقنفذة و17 في كل من العيدابي وتبوك وبيش والمبرز و16 في النعيرية و15 في كل من الشنان وحفر الباطن.

بينما تم تسجيل 14 في كل من النماص وبللسمر و13 في كل من أبوعريش ورياض الخبراء وظهران الجنوب و12 في كل من الخبر والقطيف وبقعاء و11 في كل من المندق والعقيق والعلا و10 في كل من القوارة والزلفي و9 في كل من المجمعة وأحد المسارحة و8 في كل من الموسم ومليجة والعيون وشرورة.

في حين تم تسجيل 7 في كل من خليص والدوادمي والجبيل وبقيق والأرطاوية وقلوة وحوطة بني تميم والليث والسليل والخرج و6 في كل من الأسياح والدلم وصفوى والمظيلف ورأس تنورة و5 في كل من سميراء والنبهانية وعفيف وسراة عبيدة والخرمة والغزالة وضرية وحريملاء وصامطة وضبا والخفجي وثريبان .

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كما تم تسجيل 4 في كل من موقق وبطحاء والبرك والباحة وفيفا والجفر و3 في كل من بدر الجنوب والدائر وعرعر وبيشة والشملي والقوز والحناكية وحقل والعيص وضمد والحجرة و2 فقط في كل من الطوال وأحد ر فيدة والقحمة ومحايل وقيا والسليمي وضرما وخيبر وصبيا وتربة والمزاحمية وتمير والريث وأضم وقرية العليا وساجر والفرشة

وأخيرًا تم تسجيل حالة واحدة في كل من خباش ورفائع الجمش والرين والدرب وشواق ورابغ والظهران ونمرة ورنية والحائط والبجادية والقيصومة والمويه والحريق وبلجرشي وأملج وشقراء والدرعية ووادي الفرع وميسان والحرث والحمنة وأم الدوم والقريع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، تسجيل (1573) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتسجيل (21) حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة، في بيان على حسابها بموقع تويتر، أنه تمَّ تسجيل (1890) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (237,548) حالة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة»، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 277.478 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 235.658 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2887 حالة وفاة. فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 237.548.