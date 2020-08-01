بلدية العزيزية بمكة تُغلق مستودعًا مخالفًا للأدوات الطبية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعًا مخالفًا للأدوات الطبية، ومنشأتين تجاريتين ضمن نطاق البلدية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط مستودع طبي غير مُرخص ومخالف للاشتراطات البلدية، إضافةً إلى إغلاق المنشأتين التجاريتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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وأشار «المالكي» إلى تكثيف الجهود الرقابية لإزالة النفايات وتحسين المشهد البصري بالأحياء السكنية؛ حيث تمَّ رفع أكثر من 2 طن من النفايات بمواقع متعددة بنطاق البلدية، إضافةً إلى إزالة مجموعة من اللوحات الإعلانية المخالفة بحي العزيزية.

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