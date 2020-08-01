يصاحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية..
دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض أضم والطائف والفرضيات وميسان إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة 10 من مساء اليوم السبت.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم المخاطرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة على 4 محافظات بمكة حتى 10 مساء.. والدفاع المدني يحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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