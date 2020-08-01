شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص مطلوبين في 4 جرائم

عبثوا بأجهزة صرف آلي للاستيلاء على النقود
قبضت شرطة الرياض على 3 أشخاص تورطوا في ارتكاب 4 جرائم؛ تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي، الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن القبض على ثلاثة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك لتورطهم في ارتكاب (4) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطل بخانة استلام الأوراق النقدية؛ ما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.
أشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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