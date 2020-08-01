منظمة الصحة تهنئ المملكة بخطواتها لجعل حج هذا العام «آمنًا»

هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان.

ورحبت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، بموقف المملكة العربية السعودية حول تحديد أعداد حجاج هذا العام؛ نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وقال د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، عبر حسابه في تويتر: أود أن أعرب مجددًا عن ترحيب منظمة الصحة العالمية بقرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام على عدد محدود من الحجاج من جنسيات مختلفة من بين المقيمين في المملكة؛ وذلك بغية الحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي داخل المملكة وخارجها.

وكانت المملكة قد قررت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي.