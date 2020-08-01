السلمي: نجاح تشغيل المفاعل الإماراتي أبلغ رد على مهاجمة تركيا لأبوظبي

أكد مشعل فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس الشورى السعودي، أن إعلان الإمارات، اليوم السبت، نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية هو أبلغ ردّ على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف السلمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، أعلن صباح اليوم السبت، نجاح بلاده في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تشغيل 4 محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.