وزارة الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .

وأوضحت الصحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.