الصحة: تسجيل 1573 إصابة جديدة بكورونا.. و1890 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (1573) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وتسجيل (21) حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان، على حسابها بموقع تويتر، أنه تمَّ تسجيل (1890) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (237,548) حالة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 277.478 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 235.658 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2887 حالة وفاة. فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 237.548

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ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا.



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