بالصور.. مدني جازان ينتشل جثة «مفقود وادي بيش»

تمكنت فرق من الدفاع المدني بمنطقة جازان، بمشاركة فرق تطوعية، من الوصول إلى مفقود وادي بيش، الذي جرفته السيول أمس.

واتضح أنه مفقود وادي بيش فارق الحياة؛ نتيجة تعرضه للغرق وسط مياه الوادي، التي جرفته إلى مسافة بعيدة.

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ويأتي ذلك عقب عمليات بحث مكثفة نفذتها الفرق المختصة للدفاع المدني، بمساندة من الفرق التطوعية، منذ اللحظات الأولى لورود البلاغ بسقوط شخص في وادي بيش، وتولت الفرق الميدانية عمليات تمشيط واسعة على امتداد الوادي، لكن واجهت صعوبة شديدة؛ نظرًا لارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار وجريان سيول الوادي بتدفق عالٍ جدًا.

ولم تتوقف الفرق عن عمليات البحث بكل الوسائل والطرق وباستخدام الآليات الحديثة التي اعتمد عليها رجال الدفاع المدني أثناء بحثهم في مثل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، التي تشهدها منطقة جازان منذ عدة أيام، بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية أدت لجريان الأودية.

وبعد عمليات البحث الواسعة، استطاعت فرق الدفاع المدني ومعها فرق تطوعية من انتشال جثة الشخص المفقود بوادي بيش، بعد انخفاض منسوب المياه بالوادي، والذي ساعد كثيرًا على الوصول إلى المفقود والتعرف عليه والتأكد من وفاته.