ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام



أعرب ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا ، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية. وثمن في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الجهود الكبيرة لقيادة وحكومة المملكة بتنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير السلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، سائلاً المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يرفع هذه الغمة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.

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