أمطار الباحة تتسب بأضرار في الممتلكات وفيضان للسدود

هطلت أمطار غزيرة جدا على منطقة الباحة وكافة محافظاتها سالت على إثرها الأودية والشعاب، وقد وصفت تلك الأمطار بالتاريخية والتي لم تحصل مثلها منذ عقود، مع رياح شديدة جدا. وتسببت الأمطار بأضرار مادية جسيمة على كثير من الممتلكات حيث سقطت أسوار المنازل والهناجر على السيارات.

غمرت السيول العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية وخروجها عن مسارها المعهود، فيما توقفت العديد من الشوارع بسبب جرفها للسيول وتساقط الصخور فيما دخلت السيول للعديد من المزارع وتدمير بعض الأشجار والأسوار والشبوك، وجرف وادي وراخ بالعقيق مسن في سيارته وتم إخراجه من قبل الأهالي، كما تأثر حي جفن الجنوبي ووادي اللحيان بانقطاع الطريق وما زال الأهالي عالقين حتى عصر أمس، مطالبين بإيجاد الحلول وإنشاء عبارات لتلك الأودية، فيما جرفت السيول العديد من أعمدة الكهرباء وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن بعض المراكز والقرى والتي استمرت حتى صباح السبت.

فيضان السدود

فاضت العديد من السدود في منطقة الباحة بعد الأمطار الغزيرة، ومنها سد جرب وسدود بيدة ومحافظة المندق وسد الأحسبة بالقطاع التهامي. وتابع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها. وأكد على أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول، موجهًا أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وإدارة الطرق وإدارة المرور بمسح كامل لجميع الطرق الرئيسة بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي للتأكد من سلامتها، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ، مقدرًا ما تبذله تلك الجهات من جهود للسعي بمعالجة ما قد تخلفه الأمطار أثناء هطولها. ودعا الأمير حسام، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة وعدم التهاون أو التهور، حفاظًا على سلامتهم أثناء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، والابتعاد عن مجاري الأودية، متمنيًا السلامة للجميع.

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استعداد وتأهب

وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي الشؤون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية برفع الجاهزية والاستعداد خلال فترة الأمطار والضباب التي تمر بها المنطقة هذه الأيام وجاهزية الهلال الأحمر. لاستقبال البلاغات (997) أو من خلال تطبيق (اسعفني) عند حدوث أي طارئ وتوجيهات أمير المنطقة بالتأهب ورفع الجاهزية لخدمة أهالي وزائري المنطقة وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني حيث رفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة سراة وتهامة، والقيادات الميدانية وتواجدهم على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية وجاهزية الفرق الإسعافية خلال فترة الأمطار والضباب والحالات الإسعافية الطارئة الأخرى. كما ناشد الهلال الأحمر جميع العاملين بالميدان وكذلك المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها. كما ناشدهم بالالتزام بإجراءات الوقاية خلال فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

أوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس لـ"دوت الخليج" أنه نتج عن أمطار الباحة تجمعات مياه في كل من الباحة في ستة مواقع، وفي محافظة بلجرشي موقعين، وتم تمرير المعلوم للجهات ذات العلاقة. تضرر للمركبات والمنازل بواقع 30 بلاغا، فيما يخص سقوط أعمدة إنار وسور منازل بواقع 4 بلاغات الباحة والعقيق وبني حسن والتغريز 4 بلاغات والعقيق وبني حسن وبلجرشي والمندق 520 بلاغا. وحدث انقطاع للتيار الكهربائي المتكرر في كل من محافظة العقيق والمندق والحجرة وبني حسن وبلجرشي وبني فروه وبني سار. وشملت الإجراءات الاحترازية إغلاق كل من عقبة قلوه وعقبة حزنه وعقبة الأبناء، وبين دايس تنفيذ خطة الطوارئ والإسناد بالمنطقة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول واستدعاء للضباط والأفراد المسلّمين لدعم الموقف، مشيرا إلى أنه لم يسجل ولله الحمد أي وفيات أو إصابات بالمنطقة وكافة محافظاتها. الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالة المطرية وفق ما يردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات وتحذيرات.