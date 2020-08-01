

بريدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمال المسالخ التابعة لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بدعمها بكوادر بشرية ورفع القدرة التشغيلية لها.

وأنهت مسالخ أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك أعمال ذبح (٥٤٦٩) من الغنم ، و (١٢٠) من الإبل و (١٩) من الأبقار.

وتواصل المسالخ خدمة المستفيدين تحت إشراف بيطري متخصص.

// انتهى //

19:16ت م

0132





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة القصيم تنهي أعمال ذبح (٥٦٠٠) أضحية خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.