السعودية اليوم / إعادة فتح الحدود الجوية في بوركينا فاسو



واغادوغو 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أعلنت حكومة بوركينا فاسو فتح حدودها الجوية اليوم، وذلك بعد 3 أشهر من إغلاقها، فيما لم تحدد بعد تاريخ فتح حدودها البرية.

وكان وزير الاتصال البوركيني ريميس فولغانس داندجينو، قد أعلن أن وضعية فيروس

ويأتي قرار بوركينا فاسو فتح حدودها الجوية، بعد أن بدأت عدد من بلدان المنطقة إعادة فتح حدودها، في خطوة باتجاه التعايش مع

// انتهى //

19:12ت م

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واغادوغو 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأعلنت حكومة بوركينا فاسو فتح حدودها الجوية اليوم، وذلك بعد 3 أشهر من إغلاقها، فيما لم تحدد بعد تاريخ فتح حدودها البرية.وكان وزير الاتصال البوركيني ريميس فولغانس داندجينو، قد أعلن أن وضعية فيروس كورونا بالمنطقة، تحت السيطرة، مضيفاً أن ذلك المعطى يجب الأخذ به للتأكد من أن إعادة فتح الحدود لا تشكل خطراً.ويأتي قرار بوركينا فاسو فتح حدودها الجوية، بعد أن بدأت عدد من بلدان المنطقة إعادة فتح حدودها، في خطوة باتجاه التعايش مع فيروس كورونا المستجد ، الذي يواصل انتشاره بالقارة الأفريقية.// انتهى //19:12ت م0130

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