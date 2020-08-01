حج / "الشؤون الإسلامية" توزع بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية لضيوف الرحمن تحوي أكثر من 3000 إصدار تهم المسلم وبلغات متعددة



منى 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، بطاقات لباركود خدمة التصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية التي تزيد على 3000 مطبوعة لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال وجودهم بالمشاعر لتمكينهم من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية والتي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع الوزارة للنشر الإلكتروني للوزارة التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، في إطار توجيهات ودعم معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

يذكر أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي بالشؤون الإسلامية، توفر من خلال خدمة المكتبة الإلكترونية إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونياً عبر بوابة الوزارة بأكثر من 45 لغة عبر هواتفهم المحمولة .

وحظيت هذه الخدمة التي وفرتها الشؤون الإسلامية للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي بإشادة كبيرة في ظل جائحة

// انتهى //

18:53ت م

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منى 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، بطاقات لباركود خدمة التصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية التي تزيد على 3000 مطبوعة لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال وجودهم بالمشاعر لتمكينهم من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية والتي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع الوزارة للنشر الإلكتروني للوزارة التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، في إطار توجيهات ودعم معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.يذكر أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي بالشؤون الإسلامية، توفر من خلال خدمة المكتبة الإلكترونية إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونياً عبر بوابة الوزارة بأكثر من 45 لغة عبر هواتفهم المحمولة .وحظيت هذه الخدمة التي وفرتها الشؤون الإسلامية للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي بإشادة كبيرة في ظل جائحة كورونا الذي تتطلب فيها تحقيق التباعد الاجتماعي في جميع الأعمال.// انتهى //18:53ت م0128

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / "الشؤون الإسلامية" توزع بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية لضيوف الرحمن تحوي أكثر من 3000 إصدار تهم المسلم وبلغات متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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