السعودية اليوم / مالي تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

سجلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في مالي أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2535 حالة مؤكدة بالفيروس التاجي في حين بلغ عدد الوفيات 124 حالة.

// انتهى //

18:42ت م

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باماكو 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسسجلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة في مالي أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 2535 حالة مؤكدة بالفيروس التاجي في حين بلغ عدد الوفيات 124 حالة.// انتهى //18:42ت م0126

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