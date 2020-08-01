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فيديو.. حاجة إندونيسية: حجي هذا العام نعمة من الله وهبة لا تقدر بثمن
مشاعر تفيض بالفرح ودموع تسبق الكلمات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
عبّرت حاجة من إندونيسيا تدعى فريدة عن فرحتها الغامرة بأن منّ الله عليها بأداء فريضة الحج لهذا العام رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.
وقالت الحاجة فريدة إنها لم تتمالك نفسها عندما اتصلت بها موظفة من وزارة الحج وتخبرها بأنه تم قبول طلبها للحج لهذا العام.
وأضافت بمشاعر تفيض بالفرح ودموع تسبق الكلمات: “حجي هذا العام نعمة من الله.. وهبة لا تقدر بثمن”.
وقالت إنها أتت للمملكة برفقة زوجها الذي يعمل في المملكة وهي تقيم في الخبر حاليًا، كما توجهت بالشكر لوزارة الحج على حسن التنظيم، وكذلك توجهت بالشكر لوزارة الصحة على جهودها في العناية والرعاية بضيوف الرحمن.
كما أشادت الحاجة فريدة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الشعب السعودي، كما ثمّنت الخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن على جميع الأصعدة كافة.
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