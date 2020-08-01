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بالفيديو.. طريقة سهلة للتغلب على مشكلة ضعف شبكة الجوال
متابعات الخليج 365 - الرياض
يشكو البعض أحيانًا من ضعف في شبكة الجوال بسبب عدم توفر القدر الكافي من أبراج الاتصالات لأسباب عدة بسبب التكلفة أو البعد المكاني واتساع الرقعة الجغرافية أو لغيرها من الأسباب.
ولذلك يبحث البعض عن أي طريقة لتقوية شبكة الجوال، والتغلب على مشكلة ضعف الشبكة لإتمام عملية الاتصال بالأهل والأصدقاء والأقارب وفريق العمل على النحو المطلوب.
وفي سياق متصل نشر عبدالعزيز الحمادي الخبير التقني مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة سهلة لتقوية إشارة شبكة الاتصالات عبر الجوال.
وقال الحمادي معلقًا على المقطع: “إذا كنت في بيتك أو أي مكان، ولكن تغطية أبراج الاتصال فيه ضعيفة، فهذه طريقة بإمكانك عبرها تتصل وتستقبل الاتصالات بشكل واضح وبدون ما تحتاج تغطية أبراج الشبكة!”.
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