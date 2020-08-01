على مدار 10 أيام .. سحب المياه وإزالة الصخور بطرق عسير

2020-08-01

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- عسير

واصل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة لطرق المنطقة، وذلك بعد تضرر العديد منها بسبب هطول الأمطار بشكل شبه متواصل على المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس “مطلق بن الأسمر الشراري” أنه وفق توجيهات سمو أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير “تركي بن طلال” ومعالي وزير النقل المهندس “صالح الجاسر” ومتابعة معالي المهندس “بدر بن عبدالله الدلامي” نائب وزير النقل لشؤون الطرق، تستمر الأعمال الميدانية للطرق الأسفلتية والترابية لفتح الطرق وصيانتها ونظافتها خلال الحالة المطرية المستمرة مع استمرار حالة الطوارئ.

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وأضاف “الشراري” أن فرق الفرع وعقود الصيانة قد قاموا على مدار 10 أيام بمباشرة مهامهم؛ وذلك منذ اللحظة الأولى للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه على الطرق؛ وذلك لتسهيل الحركة المرورية وإعادة حركة السير لطبيعتها بكافة الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة وكذلك العقبات والعبّارات والأودية.

وبيّن الشراري أن الأعمال متواصلة على مدار الساعة وفق ما يستجد من بلاغات وملاحظات لا تتوقف بسبب تواصل هطول الأمطار، داعيًا لضرورة الإبلاغ عن أي انهيارات على الطرق على الرقم المخصص لتلقي البلاغات وهو 938 سائلًا الله تعالى السلامة للجميع.

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