، سقوط " قلاب" من أعلى عقبة "مِرار الليث" ،

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تعرَّضت مركبة من نوع "قلاب" تابعة لإحدى الشركات بوزارة النقل، لحادث انقلاب في نفس المكان الذي جاءت لمباشرة أعمال الصيانة فيه؛ وذلك في عقبة المرار الواقعة شرقي الليث.
وتعرضت مركبة من نوع " قلاب " تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة النقل، لحادث انقلاب في عقبة المِرار الواقعة شرقي محافظة الليث، بالتحديد على امتداد طريق سفوح الجبال بقرية ذهب، حيث جاءت ضمن معدات لصيانة العقبة نفسها التي انقلبت فيها، بعد أن تعرضت للانجراف من جراء الأمطار الأخيرة التي هطلت مؤخراً على المنطقة.
وبحسب المعلومات فإن السائق نجا بأعجوبة برغم أن المعدّة هوت به من أعلى العقبة، فيما لم يتم استخراج المركبة لوعورة الموقع الذي سقطت فيه.
وأعاد الحادث، مطالب الأهالي بضرورة صيانة الطريق من جراء الأمطار، وحماية العقبة من الانجراف المتكرر، حيث ذكروا أنه على الرغم من كثرة الحوادث في هذه العقبة على وجه الخصوص، بسبب ما تتعرض له من الانجراف من جراء الأمطار بشكل مستمر، إلا أن الشركة المنفذة لم تقم بواجبها، ولا تزال تتقاعس في الاهتمام والعناية بالطريق وعدم وضع مصدات للسيول لحمايته مستقبلاً، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 06:36 PM
جاء لصيانتها من الانجراف جراء هطول الأمطارسقوط " قلاب" من أعلى عقبة "مِرار الليث"
تعرَّضت مركبة من نوع "قلاب" تابعة لإحدى الشركات بوزارة النقل، لحادث انقلاب في نفس المكان الذي جاءت لمباشرة أعمال الصيانة فيه؛ وذلك في عقبة المرار الواقعة شرقي الليث.
وتعرضت مركبة من نوع " قلاب " تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة النقل، لحادث انقلاب في عقبة المِرار الواقعة شرقي محافظة الليث، بالتحديد على امتداد طريق سفوح الجبال بقرية ذهب، حيث جاءت ضمن معدات لصيانة العقبة نفسها التي انقلبت فيها، بعد أن تعرضت للانجراف من جراء الأمطار الأخيرة التي هطلت مؤخراً على المنطقة.
وبحسب المعلومات فإن السائق نجا بأعجوبة برغم أن المعدّة هوت به من أعلى العقبة، فيما لم يتم استخراج المركبة لوعورة الموقع الذي سقطت فيه.
وأعاد الحادث، مطالب الأهالي بضرورة صيانة الطريق من جراء الأمطار، وحماية العقبة من الانجراف المتكرر، حيث ذكروا أنه على الرغم من كثرة الحوادث في هذه العقبة على وجه الخصوص، بسبب ما تتعرض له من الانجراف من جراء الأمطار بشكل مستمر، إلا أن الشركة المنفذة لم تقم بواجبها، ولا تزال تتقاعس في الاهتمام والعناية بالطريق وعدم وضع مصدات للسيول لحمايته مستقبلاً، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
، سقوط " قلاب" من أعلى عقبة "مِرار الليث" ،
المصدر : الخليج 365
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