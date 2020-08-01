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رفع الشيخ فيصل بن حروش الجرباء، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح العملية الجراحية وخروجه من المستشفى سالماً معافى.
كما رفع الشيخ "الجرباء" التهنئة لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أسعدت المواطنين وجميع المسلمين.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 06:05 PM
أكد أن هذه المناسبة أسعدت المواطنين وجميع المسلمين
رفع الشيخ فيصل بن حروش الجرباء، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح العملية الجراحية وخروجه من المستشفى سالماً معافى.
كما رفع الشيخ "الجرباء" التهنئة لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة التي أسعدت المواطنين وجميع المسلمين.
، "الجرباء" يرفع التهاني للقيادة بالعيد وخروج المليك سالماً من المستشفى ،
المصدر : الخليج 365
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