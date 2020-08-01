السعودية | الصحة: لم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة .. وحالة الحجاج مطمئنة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة: لم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة .. وحالة الحجاج مطمئنة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:56 مساءً, 1 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .

وأوضحت الصحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

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