السعودية | الرياض.. القبض على 3 أشخاص تورطوا في العبث بأجهزة صرف آلي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:54 مساءً, 1 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن القبض على ( ثلاثة مواطنين ، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب ( 4 ) جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية مما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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