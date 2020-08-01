السعودية | 18 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان لعدة محافظات اليمن.. تعبر منفذ الوديعة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:28 مساءً, 1 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 7 يوليو 2020م إلى 22 يوليو 2020م، تحمل على متنها 404 أطنان، و 162 كيلو غراماً من الأدوات والمستلزمات الطبية المتنوعة، والسلال الغذائية، و 36,589 كرتوناً من التمور، تستهدف هذه المساعدات محافظات: مأرب، وعدن، وحضرموت، وصعدة، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في محافظة حجة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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