شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حالة الحجاج الصحية مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .

وأوضحت الصحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.