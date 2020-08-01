جازان تسجل 119 إصابة جديدة بـ كورونا .. والحالات النشطة 1383

2020-08-01

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان

سجلت منطقة جازان، 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 15 مدينة، حيث سجلت جازان 32 إصابة، وبيش 17 إصابة، والعيدابي 17 إصابة، وأبو عريش 13 إصابة، وأحد المسارحة 9 إصابات، والموسم 8 إصابات، وصامطة 5 إصابات، وفيفاء 4 إصابات، والدائر 3 إصابات، وضمد 3 إصابات، وصبيا إصابتين، والطوال إصابتين، والريث إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدرب، والحرث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم حالتي شفاء.

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إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 5847 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4401 حالة، وبلغ عدد الوفيات 63 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1383 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 277478 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 237548 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2887 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 37043 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2016 حالة.

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