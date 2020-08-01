شاهد.. إنقاذ مقيم اخترق وجهه سيخ حديدي

2020-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى نجاح فريق طبي من قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية من استخراج سيخ حديدي (أداة تعليق الذبائح) من جمجمة مقيم هندي يبلغ من العمر ٣٢ سنة إثر حادثة سقوط من علو حسب رواية المريض.

وفي التفاصيل تم استقبال مقيم هندي مُحوّل من مستشفى القويعية إلى قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية مع وجود سيخ حديدي اخترق أنسجة العين اليمنى من الجهة الوحشية مع وجود تهشم في سقف العين اليمنى وصولًا إلى الجيب الجبهي وعلى بُعد مسافة قليلة من العصب البصري للعين اليمنى، بشكل متوازٍ مع العضلة المستقيمة الجانبية للعين اليمنى وصولًا إلى الفص الجبهي للدماغ.

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وبعد عمل الفحوصات والاستشارات اللازمة من قِبل أطباء جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب والعيون وعمل الأشعة المطلوبة تم إدخال المريض للعمليات على وجه السرعة واستخراج السيخ المعدني بفضل من الله، وأثبتت فحوصات العين بعد العملية سلامتها ولله الحمد، وقد تم إجراء العملية من قبل د. فيصل بن سحيم استشاري جراحة الفم والوجه والفكين و د. هيثم بن تريكي استشاري مشارك جراحة الفم والوجه والفكين وبمشاركة د. عهود الطويهر طبيبة مقيمة ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية وكذلك د. إبراهيم عبدربه أخصائي العيون.

يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية يعتبر أكبر الأقسام على مستوى المملكة والخليج من حيث عدد الأطباء العاملين والأسرّة المخصصة وهو مركز تخصصي ومرجعي، وكذلك يعتبر أكبر مركز تدريبي لشهادة الاختصاص السعودية لهذا التخصص النادر.

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