الكويت تسجل 6 حالات وفاة و491 إصابة جديدة بـ كورونا

2020-08-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بكورونا ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 453 حالة، فيما سجلت 491 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 67448 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال491 تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين و133 حالة لغير الكويتيين.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8470 حالة.

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وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 593 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 58525 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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