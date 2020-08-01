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الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين الحجاج بالمشاعر المقدسة، منذ انطلاق موسم الحج لهذا العام 1441هـ.
جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي نشرته الوزارة اليوم (السبت)، بخصوص مستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وأبانت الوزارة عن تسجيل 1573 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة، مقابل 1890 حالة شفاء.
ويواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة، في يسر وأمان، حيث قاموا ظهر اليوم برمي الجمرات الثلاث، في أول أيام التشريق، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والأمنية التي توفرها حكومة المملكة لضيوف الرحمن.
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