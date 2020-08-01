تركي آل الشيخ فى حالة صحية خطيرة ونقله لأمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 أغسطس 2020 05:12 مساءً - كشفت مصادر إعلامية متطابقة عن انهيار مفاجئ وخطير في صحة مسؤول سعودي رفيع ، استدعت نقله على الفور إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء جراحة عاجلة ، يقولون أنها ستكون حاسمة في إنقاذ حياته من موت محقق .

وكان الإعلامي المصري المقرب من تركي آل الشيخ مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد نشر على حسابه صورة لآل الشيخ وهو على سرير مستشفى في غيبوبة وقد تعلقت به محاليل وأجهزة التنفس الصناعي ، وكتب يدعو له بسرعة الشفاء .

كما نشرت حسابات سعودية أخرى بعض التفاصيل عن أن انهيارا مفاجئا حدث في صحة المستشار “تركي آل الشيخ” ، استدعت نقله بشكل عاجل إلى أمريكا للخضوع إلى جراحة عاجلة ، سبقتها عدة تحليلات للتأكد من قبول جسده إجراء الجراحة الخطيرة .

وكان آل الشيخ قد تسبب في انقسام واسع في المجتمع السعودي بعد رئاسته لهيئة الترفيه التي أحدثت تحولا مثيرا في تقاليد وأخلاق المجتمع السعودي المحافظ ، وجلب فنانات عربيات وأجنبيات مشتهرات بالإثارة والتحلل في الزي والرقصات ، مما سبب ضجيجا واسعا في بلد عرف بالمحافظة واحتضانه لأقدس مساجد المسلمين ، الحرمين الشريفين .

وتأتي الانتكاسة الصحية لآل الشيخ بعد ساعات من إعلان خسارة السعودية السباق لشراء نادي نيو كاسل الانجليزي على خلفية اتهامات للمملكة بإهدار حقوق شركات البث القطرية التي تحتكر الحق في بث مباريات الدوري الانجليزي .