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سجلت، اليوم، منطقة جازان 119 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائيات وزارة الصحة التي تعلن يومياً.
وتوزعت الحالات على النحو التالي: "جازان 32، العيدابي 17، بيش 17، أبوعريش 13، أحد المسارحة 9، الموسم 8، صامطة 5، فيفاء 4، ضمد 3، الداير 3، الريث 2، الطوال 2، صبيا 2، الدرب 1، والحرث 1".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 277478، و1890 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي 237548 حالة.
فيروس كورونا الجديد
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 05:37 PM
"العيدابي" شهدت 17 حالة "وأبوعريش" 13اليوم.. جازان تسجل 119 حالة إصابة بكورونا
سجلت، اليوم، منطقة جازان 119 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائيات وزارة الصحة التي تعلن يومياً.
وتوزعت الحالات على النحو التالي: "جازان 32، العيدابي 17، بيش 17، أبوعريش 13، أحد المسارحة 9، الموسم 8، صامطة 5، فيفاء 4، ضمد 3، الداير 3، الريث 2، الطوال 2، صبيا 2، الدرب 1، والحرث 1".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 277478، و1890 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي 237548 حالة.
، اليوم.. جازان تسجل 119 حالة إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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