، اليوم.. جازان تسجل 119 حالة إصابة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العيدابي" شهدت 17 حالة "وأبوعريش" 13

سجلت، اليوم، منطقة جازان 119 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائيات وزارة الصحة التي تعلن يومياً.

وتوزعت الحالات على النحو التالي: "جازان 32، ‎العيدابي 17، ‎بيش 17، أبوعريش 13، أحد المسارحة 9، الموسم 8، صامطة 5، فيفاء 4، ضمد 3، الداير 3، الريث 2، الطوال 2، صبيا 2، الدرب 1، والحرث 1".

‎وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 277478، و1890 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي 237548 حالة.

فيروس كورونا الجديد