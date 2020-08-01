محمد بن مسعود - الدمام - فلسطين: 323 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-01 سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 323 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس اليوم 323 إصابة، وحالة وفاة واحدة، والحالات التي تماثلت للشفاء 247 حالة . 01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 Advertisements 04:29 PM إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247 إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247 سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 323 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس اليوم 323 إصابة، وحالة وفاة واحدة، والحالات التي تماثلت للشفاء 247 حالة . ، فلسطين: 323 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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