محمد بن مسعود - الدمام - إلزام الجميع بارتداء الكمامات في كافة الأماكن العامة المفتوحة شددت السلطات اليونانية من إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا وألزمت الجميع بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في اليونان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت السلطات الأربعاء الماضي 57 حالة إصابة جديدة، ويوم الخميس 65 حالة. وسجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة.

وسجلت اليونان حتى الآن 206 حالات وفاة بالفيروس، حيث يبلغ عدد السكان 5ر10 ملايين نسمة. فيروس كورونا الجديد اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-01 شددت السلطات اليونانية من إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا وألزمت الجميع بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في اليونان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت السلطات الأربعاء الماضي 57 حالة إصابة جديدة، ويوم الخميس 65 حالة. وسجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة.

وسجلت اليونان حتى الآن 206 حالات وفاة بالفيروس، حيث يبلغ عدد السكان 5ر10 ملايين نسمة. Advertisements 01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 04:28 PM إلزام الجميع بارتداء الكمامات في كافة الأماكن العامة المفتوحة إلزام الجميع بارتداء الكمامات في كافة الأماكن العامة المفتوحة شددت السلطات اليونانية من إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا وألزمت الجميع بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في اليونان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت السلطات الأربعاء الماضي 57 حالة إصابة جديدة، ويوم الخميس 65 حالة. وسجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة.

وسجلت اليونان حتى الآن 206 حالات وفاة بالفيروس، حيث يبلغ عدد السكان 5ر10 ملايين نسمة. ، اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.