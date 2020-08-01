، الصحة: لا أمراض مؤثرة على الصحة العامة بالحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة أكدت أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .

وقالت "الصحة": لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

وزارة الصحة