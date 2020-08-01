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أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .
وقالت "الصحة": لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.
وزارة الصحة
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 05:23 PM
الوزارة أكدت أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنةالصحة: لا أمراض مؤثرة على الصحة العامة بالحج
أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .
وقالت "الصحة": لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.
، الصحة: لا أمراض مؤثرة على الصحة العامة بالحج ،
المصدر : الخليج 365
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