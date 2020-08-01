، محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف" ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نظمت مديرية السجون بمنطقة الجوف بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلةً بإدارة الصحة العامة محاضرة توعوية عن بعد للنزلاء حول الوقاية من فيروس كورونا، بمقر إدارة سجن سكاكا وإدارة سجن القريات.
وتهدف المحاضرة إلى بث الثقافة الصحية للنزلاء عن مرض "كورونا المستجد" وكيفية الوقاية منه بما يضمن سلامتهم.
وخلال المحاضرة يتطرق مدير الأمراض المعدية ونواقل المرض الدكتور فتحي سعيد إلى العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بهذا المرض، ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين والالتزام بالعادات الصحية، وتم خلال المحاضرة الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة النزلاء فيما يتعلق بالصحة العامة.
وفي ختام المحاضرة، أكد مدير إدارة السجون بمنطقة الجوف العميد عبد الله بن محمد العتيبي على أهمية ما تقوم به الجهات المتعاونة من دور إيجابي ومثمر يُظهر حرصها على مد جسور التعاون المشترك لرفع درجة الوعي وتبنّي الممارسات السليمة التي تدعم الصحة العامة.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 05:19 PM
لرفع درجة الوعي وتبنّي الممارسات السليمة التي تدعم الصحة العامةمحاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"
نظمت مديرية السجون بمنطقة الجوف بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلةً بإدارة الصحة العامة محاضرة توعوية عن بعد للنزلاء حول الوقاية من فيروس كورونا، بمقر إدارة سجن سكاكا وإدارة سجن القريات.
وتهدف المحاضرة إلى بث الثقافة الصحية للنزلاء عن مرض "كورونا المستجد" وكيفية الوقاية منه بما يضمن سلامتهم.
وخلال المحاضرة يتطرق مدير الأمراض المعدية ونواقل المرض الدكتور فتحي سعيد إلى العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بهذا المرض، ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين والالتزام بالعادات الصحية، وتم خلال المحاضرة الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة النزلاء فيما يتعلق بالصحة العامة.
وفي ختام المحاضرة، أكد مدير إدارة السجون بمنطقة الجوف العميد عبد الله بن محمد العتيبي على أهمية ما تقوم به الجهات المتعاونة من دور إيجابي ومثمر يُظهر حرصها على مد جسور التعاون المشترك لرفع درجة الوعي وتبنّي الممارسات السليمة التي تدعم الصحة العامة.
، محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء "سجون الجوف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.