السعودية: تدهور في صحة تركي آل الشيخ

قالت تقارير عربية، اليوم السبت 1 أغسطس 2020 إن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي أميريا الإسباني، قد وصل إلى ولاية نيويورك الأمريكية بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وذكرت التقارير، أن تركي آل الشيخ سافر إلى نيويورك لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي أشرف على حالته أثناء إجراء عمليات جراحية في فبراير الماضي.

وتعرّض تركي آل الشيخ لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدى إلى انتقاله لنيويورك وإجراء عمليات جراحية في إحدى مستشفيات الولاية الأمريكية، وفق ما نقله موقع "اليوم السابع" المصري.