ملك الأردن ورئيس تركمانستان يهنئان خادم الحرمين بعيد الأضحى

اطمأنا على صحته بعد مغادرة المستشفى
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وهنأ عبدالله الثاني خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله- ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- عن شكره لملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله- ومغادرته المستشفى.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن شكره وتقديره.
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