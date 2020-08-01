ملك الأردن ورئيس تركمانستان يهنئان خادم الحرمين بعيد الأضحى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وهنأ عبدالله الثاني خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله- ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- عن شكره لملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله- ومغادرته المستشفى.

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وقد بادل خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن شكره وتقديره.

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