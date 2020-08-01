خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من شيخ الأزهر

بادله التهاني بعيد الأضحى المبارك
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هنّأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- عن شكره لشيخ الأزهر على ما أبداه من مشاعر وصادق دعوات، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
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