بالصور.. تخصصي الملك خالد للعيون يعايد المرضى ويقدم هدايا للأطفال

ضمن برنامج «نشاركهم فرحة العيد»
زار فريق برنامج «نشاركهم فرحة العيد» بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المرضى المنومين ومشاركتهم فرحة العيد، وقدم خلال الزيارة التهاني وباقات الورد والهدايا للأطفال، متمنين لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.
وطبق المستشفى خلال الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى لمكافحة فيروس كورونا.
وكان مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أطلق برنامج «نشاركهم فرحة العيد» ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من المبادرات لمشاركة المرضى المنومين في المستشفى والموظفين فرحة العيد وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها المستشفى لدعم المرضى والمراجعين والموظفين خلال جائحة كورونا .
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