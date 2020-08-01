عبر مبادرات توعوية واجتماعية

أطلقت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية مبادرات توعوية تثقيفية اجتماعية لأهالي مكة المكرمة بالتعاون مع مؤسسة أضواء المبدعين ومراكز التسوق الكبرى بمكة المكرمة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وشملت المبادرة تقديم عرض مرئي توعوي للتعليمات الخاصة بالاحترازات الصحية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، إضافةً إلى تقديم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك. كما أطلقت إدارة التطوع البلدي مبادرة أخرى بعنوان (أنا أقوى من كورونا) وهي مبادرة موجهة للأطفال، يتم من خلالها توزيع الهدايا للأطفال والمعقمات المخففة والرسم والتلوين . Advertisements وأوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد عبدالله سمرقندي، أن المبادرات جاءت بموافقة من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، وتحرص فيها الأمانة على معايدة الأطفال في عيد الأضحى المبارك وتقديم الهدايا التي تشغل وقتهم بما يعود عليهم بالنفع كأدوات الرسم والتلوين، بالإضافة الى تقديم المعقمات المخففة لهم وتوعيتهم بأهمية تعقيم أيديهم وغسلها بالماء والصابون باستمرار . اقرأ أيضًا تخصصي الملك خالد للعيون يعايد المرضى ويقدم هدايا للأطفال

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تُعايد الأطفال بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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