استقبال 16 ألف أضحية بمسالخ الشرقية في أول أيام عيد الأضحى

بلغ عدد الأضاحي التي استقبلتها المسالخ المركزية والمبتكرة والمطابخ المصرح لها بالذبح بالمنطقة الشرقية، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، (16.888) أضحية توزعت ما بين (12.242) أضحية في المسالخ، و(4.646) أضحية في المطابخ.

وأشار المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إلى أن الأمانة قدمت خدمة جديدة لأول مرة تعنى بتقديم التصاريح للمستفيدين إلكترونيًا عبر بوابتها الرقمية تحت شعار «سهلناها عليك»، والتي حققت النجاح من خلال العدد وسهولة طريقة التقديم، وتعمل على تطويرها تسهيلًا للمستفيدين وخدمتهم من خلال الخدمات الإلكترونية.

وأكّد حرص الأمانة على تنفيذ خطتها لعمل المسالخ والمطابخ خلال أيام العيد بانسيابية العمل وسهولة تقديم الخدمات، وتطبيق الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطن والمقيم.

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وثمن الصفيان دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج عيد الأضحى ودورهم البارز في تنظيم ومرونة أعمال المسالخ وحركة السيارات، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح الخطة، إضافةً إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمعدات والآليات لخدمة المستفيدين بالشكل المطلوب وسلامة الأضاحي، حيث شهد اليوم الأول إقبالًا ملحوظًا من المضحين، داعيًا الجميع للتعاون مع الأمانة من خلال الاستفسار أو تقديم الملاحظات عبر مركز (٩٤٠).

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