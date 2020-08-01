الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تستطلع آراء الحجاج عن الخدمات المقدمة

التزامًا بتوصيات القيادة لتحقيق تطلعات ضيوف الرحمن..
أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استطلاعات رأي الحجاج عن الخدمات المقدمة وفق أحدث التقنيات لضمان سلامة الحجاج .
وتعمل الرئاسة على تحليل النتائج وفق منهجيات وأسس علمية تحقق معايير الجودة الشاملة والتميز المؤسسي بهدف تقديم الخدمات بأرقى صورة، وتسخير جميع السبل الممكنة لخدمة الحجاج وتيسير الحج لضيوف بيت الله الحرام، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله .
يأتي ذلك ضمن جهود المملكة في حج هذا العام بخطط وتجهيزات وقائية تحقق التباعد الاجتماعي الموصى بها من القيادة الرشيدة، حفظهم الله، وحرصًا على جودة الخدمات المقدمة لهم وتحقيق تطلعات حجاج بيت الله الحرام.
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