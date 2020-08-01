مسالخ المدينة تستقبل أكثر من 13 ألف أضحية في أول أيام عيد الأضحى

كشفت أمانة المدينة المنورة عن إشرافها خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ على ذبح وسلخ 13.413 من الأغنام و88 من الإبل و29 من البقر، وذلك وفقًا للخطة التشغيلية المعتمدة .

وأوضحت الأمانة أنَّ إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى وجود جزارين مؤهلين وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة .

وخصصت أمانة المدينة المنورة عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ ونقاط الذبح والمناطق المحيطة بها وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي .

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كما خصّصت الأمانة 7مسالخ واستحدثت خمس نقاط ذبح مؤقتة في أحياء الرانوناء والعزيزية والفيصلية، إضافة إلى نقطتين في حي الدويخلة وأتاحت لـ 14 مطبخًا مؤقتًا إمكانية الذبح وذلك تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين والمقيمين بعد اتمام تلك المطابخ كافة الاشتراطات اللازمة تفاديًا لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة .

ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بلدية عبر القنوات المعتمدة التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى وذلك عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .

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